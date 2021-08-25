Son dakika haberi | Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika haberi | Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve cesedi bir hafta sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 44 yaşındaki Arife Er'in annesi Aysel Durmuş, yaşadıklarını anlattı.

BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve cesedi bir hafta sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 44 yaşındaki Arife Er'in annesi Aysel Durmuş, yaşadıklarını anlattı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede can kayıplarının yarı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

İlçede eşiyle lokanta işletmeciliği yapan ve sel felaketinde kaybolan 13 ve 17 yaşlarında iki kız çocuğu annesi Arife Er'in cesedi, bir hafta sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde bulundu.

Arife Er'in annesi 74 yaşındaki Aysel Durmuş, AA muhabirine, ilçenin Bayramgazi Mahallesi'nde ikamet ettiklerini söyledi.

Sel sesini duyduğunu belirten Durmuş, "Balkondan baktık, köprüyü aniden yıktı. Alt tarafımızdaki evin yarısına kadar su doldu. 'Kızım ve damadım gitti, dükkandan kimse kurtulamamıştır sele kapılmışlardır, boğulmuşlardır' dedim. Bizi köyden helikopterle aldılar, ben kızımın kaybolduğunu o zaman duydum." dedi.

Durmuş, "Sel gelirken rögar kapaklarını temizlemeye çalışmışlar. Kapının önünde çiçekler vardı, çiçekleri almaya çalışmışlar. Mustafa'ya, 'Tüpü çıkar yangın çıkmasın' demiş. Mustafa dükkana girmiş. Bir daha onları görmemiş. Mustafa'yı sel duvara vurmuş. Demire tutunmuş, biri çatıya çekmiş. O öyle kurtulmuş." ifadelerini kullandı.

Arife Er'in kayınvalidesi Kezban Er ise sel felaketinin yaşandığı gün herkesi telefonla aramaya çalıştığını ancak kimseye ulaşamadığını anlattı.

Daha sonra torununa ulaştığını dile getiren Er, "Kızım nerdesin?' dedim, 'Ben çatıdayım, annem ve babamdan haber yok.' dedi. Oğlum ve gelinimden bir gün boyunca hiç haber alamadım. Sabah saat 6.30'da, 'Mustafa çatıda bulunmuş, gelin yok.' dediler. Bir anda ne oldu, biz de bilmiyoruz. Hiç kendimizde değiliz. Yaşadığım kadar torunlarıma bakacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Aleyna Tilki Burak Özçivit Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:11:55. #1.15#

title