Son dakika haberi! SELDE ÇÖKEN YOLUN 200 METRELİK BÖLÜMÜ ULAŞIMA AÇILDI
Son dakika haberleri... BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Karabük yolundaki Yenihan mevkiinde yolun çöken yaklaşık 200 metrelik kısmı onarılarak ulaşıma açıldı.
BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Karabük yolundaki Yenihan mevkiinde yolun çöken yaklaşık 200 metrelik kısmı onarılarak ulaşıma açıldı.
Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde sel sularının yıktığı karayolu ekiplerin çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Sel sırasında yolun yaklaşık 200 metrelik bölümü sel sularına kapılarak, yol trafiğe kapanmıştı. Servis yolundan sağlanan ulaşımın sonrasında bugün sabah saatlerinde ekiplerin yaptığı çalışmalarla yolda dolgu yapılıp menfez konularak, yol yeniden trafiğe açıldı. Yolun yeni hali havadan dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı