Son dakika haberi... Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmaya çalışıyorlar
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Son dakika haberi... Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmaya çalışıyorlar

Son dakika haberi... Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmaya çalışıyorlar Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları çamurun içerisinde kalan üreticiler fındıklarını kurtarmaya çalışıyor Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları...

24.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:50

Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmaya çalışıyorlar

Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları çamurun içerisinde kalan üreticiler fındıklarını kurtarmaya çalışıyor

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları çamurun içerisinde kalan üreticiler fındıklarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Selin yaralarının henüz yeni sarılmaya başladığı Giresun'un Dereli ilçesinde, çamurun içinden topladıkları fındıkları yeniden güneşin altına seren fındık üreticileri sürekli havalandırarak mahsullerini kurtarmanın derdine düştü.

Sel nedeniyle çamur içerisinde kalan fındıklarını yeniden güneşte kurutmaya çalışan Güler Elmalı isimli vatandaş "Sel geldi. Her yer toprak oldu. Bizde çamurun içerisinden fındığımızı topladık, çamurunu kurutuyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Satılır mı daha bilmiyorum. Satılırsa satılır satılmazsa yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fındıkları selden topladıklarını ve şimdi kurutmaya çalıştıklarını dile getiren Eray Karakaya ise "Akşam bir anda yağmur başladı. Evimizin önünden dere akmaya başladı. Telefonların flaşları ile baktık etrafa. Sabah topladık fındıkları. Çamurun içerisinden çıkardık. Serdik buraya kurutmaya çalışıyoruz" dedi.

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Son dakika haberi... Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmaya çalışıyorlar

Kaynak: İHA

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