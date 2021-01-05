Son dakika haberi! Selçuklu ve Karatay belediyeleri yeni yılın ilk meclis toplantılarını yaptı

Selçuklu ve Karatay belediyeleri yeni yılın ilk meclis toplantılarını yaptı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılının Selçuklu'da hizmet yılı olacağını söyledi.

Toplantı öncesinde Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün 2020'de yaptığı faaliyetler ve 2021'de yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ocak ayının gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, denetim komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Pekyatırmacı, 2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "2020 yılında yaşadığımız süreçler içerisinde belediyecilik faaliyetleri anlamında bu süreçlerden etkilendik ama her ne kadar zor süreçlerden geçersek geçelim hiçbir zaman görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmedik ve azami ölçüde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Pandeminin olumsuzluklarına rağmen son dönemde hem yaptığımız açılışlarla hem de yeni ihalelerimizle 2021 yılı için çok ciddi bir hazırlık ve planlamayı yapmış olduk. 2020 yılında yapmayı planladığımız çalışmalarımız vardı ama bu çalışmaların bazılarını pandemiden dolayı ertelemek durumunda kaldık. 2021 yılı içerisinde hem şehrimizde hem ülke içerisinde hem de yurt dışında planladığımız programlarımız var. Bunları inşallah 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmek nasip olur." diye konuştu.

"Alt yapı hizmetlerimizle yeni rekorlar kırdık"

Karatay Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, pandemi tedbirleri alınarak Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı.

Kılca, Kovid-19 salgınına rağmen projeler için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın süreci hepimiz için bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Devletimiz, hükümetimiz ve belediyelerimizle bir arada, koordineli ve özverili şekilde bu sürecin tüm olumsuzluklarını gidermeye çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 2020'de koronavirüs salgını, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki hizmetlerimizde bazı aksamalara yol açsa da alt yapı hizmetlerimizle yeni rekorlar kırdık. Belediye bütçemizi 2020 yılında yüzde 50'ye yakın artırarak Türkiye'de örnek gösterilebilecek birçok önemli projeye imza attık. 2021'de de daha yüksek bir tempo ve gayretle ilçemizin faydasına, hemşehrilerimizin mutluluğuna katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat