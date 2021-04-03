Son dakika haberi! Selçuklu'nun sembol binaları otizm için mavi oldu

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesini mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesini mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde tüm dünyada simge haline gelmiş binalar otizmin rengi olan maviye boyanıyor. Otizmli bireyler ve ailelerinin en büyük destekçilerinden biri olan Selçuklu Belediyesi de otizm konusuna toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla kutlanan bu günde Selçuklu'nun sembol binalarından olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni mavi renk ile ışıklandırdı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün otizm konusunda toplumsal bilinç oluşturması temennisinde bulunarak, "Bugüne kadar otizmli çocuklarımızın normal hayata adapte olmaları için birçok çalışma yürüttük. Bunun yanında onların istihdamı noktasında da anlamı projeler üretiyoruz. Böylelikle otizmli bireylerimizi hem normal hayata hem çalışma hayatına hazırlayarak topluma kazandırıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Otizmin farkındayız ve otizmli çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bu vesile ile bu anlamlı günün Türkiye'deki otizmli çocuklarımızın geleceği için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı