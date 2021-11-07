Son dakika haberi... Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen ve bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında 9 binin üzerinde mezar taşının tespit edildiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 30'a yakın çocuk mezarı da bulundu. Kazı çalışmalarını yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz, "Çocuk mezarlarının bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak bunun nedeni ile ilgili henüz bir kanıya varamadık" dedi.

Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen, 'Anadolu'nun Orhun Abideleri' olarak da adlandırılan Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, 5 ay önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) desteklediği çalışmalar, YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülüyor. İlk kazı çalışmalarının 1966 yılında 'Selçuklu Meydan Mezarlığı ve eski Ahlat Şehri' adıyla başladığı bölgede, son olarak 30'a yakın çocuk mezarı bulundu.

Mezarlıkta 30'a yakın çocuk mezarının bulunduğunu belirten Dr. Kulaz "Çalışmamızın temel amaçlarından birisi de bu tahribatı büyük oranda giderebilmektir. Sağa, sola savrulmuş mezar taşlarını, sandukaları tümleyerek restore etmek, kalıcı hale getirmektir. Anadolu'nun tapusu olarak gördüğümüz bu tarihi eserlerimizi, mezar taşlarımızı mümkün olduğunca uzun ömürlü hale getirmektir. Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalar, 2 dönümlük alanda devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında bu bölgede biraz da kazı çalışması yaptık. Çalışmalarda tesadüf eseri olarak bazı çocuk mezarları ortaya çıktı. Bu çalışmamızı devam ettirdik. Şu ana kadar 30'a yakın çocuk mezarı toprak altından çıkarıldı. Çocuk mezarlarının bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak bunun nedeni ile ilgili henüz bir kanıya varamadık. Bu yönde çalışmamız devam ediyor. Bir deprem mi, yoksa bir salgın hastalık sonucu mu buraya defnedildiler, bilmiyoruz. Aslında bu soruları kendimize sorduk ama farklı tarihler bu olasılığı ortadan kaldırdı. Ancak yine de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.