Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesinden vergi hatırlatması
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Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesinden vergi hatırlatması

24.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:06
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesinden vergi hatırlatması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimi sona ereceğini duyurdu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimi sona ereceğini duyurdu.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi; "Vatandaşlarımız 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yapılarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabilirler. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden belediyenin web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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