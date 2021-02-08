Son dakika haberi! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor
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Son dakika haberi! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:28
Son dakika haberi! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor

Son dakika habere göre Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için merkezde bulunan mahallelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için merkezde bulunan mahallelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın,Feritpaşa, Musalla Bağları, İhsaniye, Ferhuniye, Fatih, Kılıçarslan, Hacıkaymak, Şeker, Selçuk, Akıncılar, Hanaybaşı, Hocacihan, Akşemsettin ve Esenler Mahallelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Selçuklu'nun 72 mahallesine gerçekleştirilen ziyaretlere bu yıl da devam edildiğini kaydeden Pekyatırmacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Merkezde yer alan mahallelerimizden başladığımız ziyaretler kapsamında bütün mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Selçuklu'nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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