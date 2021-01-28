Son dakika haberi | Selçuk Üniversitesi'nde "Sağlıkla Konuşuyoruz" sempozyumu düzenleniyor

Selçuk Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanın sosyal yaşamına etkileri üzerine "Sağlıkla Konuşuyoruz" sempozyumu düzenleniyor.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nca koordine edilen sempozyumda, dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde toplumdaki bireyin maruz kaldığı sorunlar ve bunların çözümleri için kaydedilen gelişmeler ele alınacak.

15 Şubat'a kadar sürecek olan sempozyumda, yurt dışından ve Türkiye'den birçok bilim insanı alanlarıyla ilgili konferans verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya