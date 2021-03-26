Son dakika haberi... Selçuk, kültürel zenginliği ile Avrupa Konseyi Kültürlerarası Şehirler Ağı'na üye oldu
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Son dakika haberi... Selçuk, kültürel zenginliği ile Avrupa Konseyi Kültürlerarası Şehirler Ağı'na üye oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Selçuk, kültürel zenginliği ile Avrupa Konseyi Kültürlerarası Şehirler Ağı'na üye oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de Selçuk Belediyesi, Kültürlerarası Şehirler Ağının üyesi ve Kültürlerarası Şehirler Programının 146. katılımcısı oldu.

İzmir'de Selçuk Belediyesi, Kültürlerarası Şehirler Ağının üyesi ve Kültürlerarası Şehirler Programının 146. katılımcısı oldu.

Şehirlerin ve belediyelerin üye olabildiği Kültürlerarası Şehirler Ağı, Avrupa'da ve Avrupa dışında; Avustralya, Kanada, Japonya, İsrail, Fas, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'yı da içeren toplam 130 şehirde uygulanıyor. Kasım 2020 itibari ile üye şehir sayısı 141 olduğu ifade edilirken, Selçuk Belediyesi de, Kültürlerarası Şehirler Ağının üyesi ve Kültürlerarası Şehirler Programının 146. katılımcısı oldu.

Programın bir üyesi olan Selçuk; uluslararası uzmanların, yetkililerin, vatandaşların ve diğer şehirlerden emsallerin katılımıyla, politikalarını ve yönetimini kültürlerarası bir perspektiften inceleyecek, diğer şehirlerdeki başarılı uygulamalardan öğrenecek ve kültürlerarası stratejisini (revize edilmiş) oluşturacak bir dizi hedef ve göstergelerin yer aldığı bir eylem planı oluşturacak. Plan kapsamında ayrıca, stratejinin uygulanması düzenli olarak değerlendirilecek.

Selçuk Belediyesi, Kültürlerarası Şehirler Programı kapsamında, kentin kültürlerarası stratejisinin ve eylem planının katılımcı gelişimi için çalışacak. Süreç Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde yürüyecek. Programa dahil olan diğer şehir ve belediyelerle ortak çalışma yürütme olanağı yakalayacak olan Selçuk Belediyesi, ayrıca kentin kültürel zenginliklerini uluslararası platformda düzenlenen tematik toplantılarda tanıtacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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