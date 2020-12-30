Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (9)

Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."

Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey