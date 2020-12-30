Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz"

30.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:10

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (9)

Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."

Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."

Son dakika haberi! Selçuk: '(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz'
Son dakika haberi! Selçuk: '(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz'
Son dakika haberi! Selçuk: '(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz'
Son dakika haberi! Selçuk: '(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Seyit Torun Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:20:21. #1.14#
title