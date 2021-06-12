Son dakika haberi: Selçuk: "Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz"
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Son dakika haberi: Selçuk: "Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin salona gelişi Katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin salona gelişi

Katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katıldı. (1)

Son dakika haberi: Selçuk: 'Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz'
Son dakika haberi: Selçuk: 'Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz'
Son dakika haberi: Selçuk: 'Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz'
Son dakika haberi: Selçuk: 'Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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Son dakika haberi: Selçuk: "Çocuğun üstün yararını gözetmek bizim birinci vazifemiz" - Haberler
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