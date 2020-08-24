Son dakika haberi... Selçuk: "Bu çalışmayı çocuklarımıza,öğretmenlerimize daha iyi bir ortam oluşturmanın aracı olarak...
Son dakika gündem haberi... "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" Toplantısı öncesi öğretmenlerle bakanın görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" Toplantısındaki konuşması Selçuk: "Bu çalışmayı çocuklarımıza,öğretmenlerimize daha iyi bir ortam oluşturmanın aracı olarak görüyoruz"ANKARA -...
24.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:38
"Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" Toplantısı öncesi öğretmenlerle bakanın görüntüleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" Toplantısındaki konuşması Selçuk:
"Bu çalışmayı çocuklarımıza,öğretmenlerimize daha iyi bir ortam oluşturmanın aracı olarak görüyoruz"
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: AA