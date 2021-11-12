Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarıyla buluştu - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarıyla buluştu

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarıyla buluştu

Son dakika haberi: Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarına, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA-SİHA sistemleri hakkında bilgi verdi.

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarına, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA-SİHA sistemleri hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subayları ile bir araya geldik. Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ndeki programda Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve yüksek teknolojinin muharebe sahasındaki geleceğini konuştuk."

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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