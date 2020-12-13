Son dakika haberi: Selçuk: "2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır"
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Son dakika haberi: Selçuk: "2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır"

13.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:15

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(5)

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi: Selçuk: '2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır'
Son dakika haberi: Selçuk: '2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır'
Son dakika haberi: Selçuk: '2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır'
Son dakika haberi: Selçuk: '2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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