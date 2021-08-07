Son dakika haberi! Selahattin Baki: "Burak Kapacak çok özel bir hikayeye sahip"
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Son dakika haberi! Selahattin Baki: "Burak Kapacak çok özel bir hikayeye sahip"

Son dakika haberi! Selahattin Baki: 'Burak Kapacak çok özel bir hikayeye sahip'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni transfer Burak Kapacak'ın çok özel bir hikayeye sahip olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni transfer Burak Kapacak'ın çok özel bir hikayeye sahip olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve transfer Burak Kapacak, sözleşme töreninin ardından ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Burak Kapacak'ın, Fenerbahçe Spor Okulları'ndan Futbol A Takımı'na uzanan özel bir hikayeye sahip olduğunu ifade eden Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. Daha önce iki defa girişimimiz olmuştu Burak kardeşimizi kadromuz katmak için, kendisi de gelmek istemişti. O dönem olmadı. Transfer işleri bildiğiniz üzere zaman ve zemin meselesi. Ama bu sefer karşılıklı gösterilen reflekslerle bu işi bitirdik, nihayete erişti. Hem Burak'a hem babası Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir görüşme dönemi geçirdik, 2-3 gün sürdü ama olayı bitirdik. Yarın itibariyle artık yeri olan Samandıra'da da yaşam başlıyor Burak için. Hayırlı uğurlu olsun. Yalnız ben buradan çıkmadan evvel hoşuma giden küçük bir anıyı paylaşmak istiyorum, daha doğrusu detay; ben yönetime ilk girdiğim zaman hatırlarsınız Spor Okulları'ndan sorumlu yöneticiydim. Daha sonra futbola dahil oldum. Burak da Fenerbahçe Spor Okulları'nın bir futbolcusuydu zamanında. Dolayısıyla hem kendisinin Fenerbahçeli olduğuna bir referanstır bu hikaye hem de şu andaki Spor Okullarımızda oynayan miniklerimiz için de çok güzel bir referanstır, motivasyon hikayesidir. Tekrar hoş geldin, başarılar dilerim" dedi.

Burak Kapacak: "Acayip bir mutluluk yaşıyorum"

Yeni transferimiz Burak Kapacak ise şu şekilde konuştu:

"En başta şunu söylemem lazım; futbol okulunda oynadım. Futbol okulunda oynarken bile o yaşta Fenerbahçe'nin nasıl büyük bir kulüp olduğunu orada anlayabiliyorsunuz. Oradan buraya uzanan bir yol var. Çok çetrefilli ama sonu güzel oldu. Acayip bir mutluluk yaşıyorum. Güzel geçeceğini umuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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