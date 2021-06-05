Son dakika haberi: Selahaddin Gülen itirafçı oldu, ifadesinde örgüt şemasını çizdirdi (3)

Son dakika haber: MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler verdi.

MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler verdi. Selahaddin Gülen, amcası Fetullah Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu söyledi. Gülen "Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istese de, işin arkasında terör örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim. Bu örgüt içindeyken bunun farkına varmadım. Ancak şimdi görüyorum ki Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki kampla ilgili gördüklerini de anlatan Gülen ifadesinde, "Bu kampın girişinde Amerika'da bulunan bir güvenlik şirketinin personelleri bulunmaktadır. Bu kampın dış güvenliğini bu firma sağlamaktadır. Bu Amerikan Güvenlik Şirketini Cevdet Türkyolu tarafından ayarlanmıştır. Kampın giriş kısmında misafirlerin arandığı ve kartların verildiği yerde örgüte gönül vermiş ve uzun zamandır Fetullah Gülen'in yanında yer alan Kadir ve Sadık isimli şahıslar görev yapardı. Randevusuz kesinlikle kimse gelemezdi. Bu randevuları Cevdet Türkyolu ayarlıyordu. Cevdet Türkyolu'nun yardımcılıklarını eski emniyet müdürü Vahit B. ve Cüneyt T. isimli kişiler yapıyordu. Amcamı ziyarete gelen herkes referans ile gelmek zorunda idi. Gelen misafirler eğer ki yatılı gelecek ise bunların yerlerini de yine Cevdet Türkyolu ayarlıyordu. Bu kalan misafirlerin odalarında bağış kutuları bulunurdu. Burada kalan kişiler bu kutulara para bırakarak örgüte bağışta bulunuyorlardı" dedi.

FETÖ ELEBAŞININ ODASI ÖNÜNDE MOLLALAR NÖBET TUTUYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı yerin büyük binada olduğunu belirten Gülen, "Büyük bina L şeklindedir. Bu binanın bir normal girişi birde sadece Cevdet Türkyolu'nun girebildiği garaj girişi vardır. Bu garajdan direk Amcam Fetullah Gülen'in odasının olduğu kata geçiş vardır. Amcam bu binanın en sonunda üst katta kalmaktadır. Amcamın hizmetinde olan mollalar her gün dönüşümlü olarak nöbet tutmaktadır. Ayrıca amcamın doktoru olan Kudret Ü. kalmış olduğu oda amcamın odası ile aynı katta idi. Amcam Fetullah Gülen'in hastanelik bir rahatsızlığı bulunduğunda kamp dışında yazıhanesi bulunan Doktor Mahmut isminde bir şahıs vardı. Bu şahıs diğer hastane işleri hallederdi. Amcam Fetullah Gülen'in kalp rahatsızlığı nedeni ile 3 tane stent takılmıştı. Ayrıca şeker hastalığı ve eklem ağrılarından dolayı fizik tedavi görüyordu. Amcam Fetullah Gülen'in katında Mustafa Özcan'ın, Osman Şişşek medya sorumlusu Tarık, Ali U. Barbaros K., Naci T. ve Kudret Ü.'ın odası bulunmaktadır. Alt katta bekar mollaların odaları vardı. Binanın iç güvenliğinde; güvenlik müdürü Ahmet isimli bir şahıs vardı. Ayrıca amcam Fetullah Gülen'in yakın koruması olan ve kampta silah ile gezen ve sohbetlerinde misafirlerin arasında bulunan Hakan isimli şahıs vardı" ifadelerini kullandı.

X-RAY'LI GİRİŞ, DİJİTAL ZİYARETÇİ KARTLARIÖrgüt üyesi Selahaddin Gülen, ana bina girişinde X-Ray cihazları olduğunu, buraya kesinlikle telefon sokulmadığını belirterek, "Ayrıca mollalar veya istişare üyeleri amcamın olduğu kata telefon çıkaramazdı. Bu binanın teknik sorumlusu Emrullah P. isimli bir şahıs vardı. Bu şahıs bina meydana gelen arızaların giderilmesi, misafirlerin dijital kartları gibi konular ile ilgileniyordu" diye konuştu.

ÖRGÜTTEKİ DERİN ÇATLAĞI ANLATTI… MUSTAFA ÖZCAN TÜM GÜCÜ ELİNDE TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR Cevdet Türkyolu'nun ablasının eşi olduğunu ve amcası Fetullah Gülen'e en yakın kişi olduğunu belirten Gülen, örgüt içindeki liderlik kavgası ve bölünmeyi şöyle anlattı: "Tüm özel istek ve işlerini yapan, en özelini bilen kişidir. Odasının temizlenmesinden çamaşırlarının yıkanmasına kadar herşeyi ile ilgilenen kişidir. Amcam Fetullah Gülen'in odasının giriş kartı sadece kendisinde bulunmaktadır. Eşi olan ablam Sümeyra Türkyolu aracılığı ile bazen amcamın canı Erzurum yemekleri çektiğinde benim aracılığım ile ablam ona yemek gönderirdi. Kendisinin Türkiye'de iken yüksek miktarda variyeti vardı. Bunları nakite çevirip Amerika'ya gittikten sonra Amerika'da ev alım satımı, borsa, araba alıp satma gibi ticaretler ile geçimini sağlıyor. Burada açmak istediğim bir konu eniştem Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan arasındaki yıllardır süren husumet, 15 Temmuz'dan sonda iyice gün yüzüne çıktı. Bunun sebebi Mustafa Özcan' ın örgütün tüm kontrolünü eline almak ve örgütün para ve tüm gücünü kendi altında toplamak iken eniştem Cevdet Türkyolu bu gücü ve kontrolü amcam Fetullah Gülen'in elinden çıkartmaması için mücadele etmesi içindeydi. Ancak Fetullah Gülen bu durumu gördüğü halde müdahile etmemesinin sebebini gerçek anlamda bir hainlik olarak düşünmüyor ancak Mustafa Özcan ve heyetteki bazılarına toplantılara katılmayarak veya görüşmelere çıkmayarak tepkisini gösteriyordu"

ÖRGÜTÜN İŞLEYİŞİNİ DEŞİFRE ETTİ Selahaddin Gülen, örgütün üst düzey yönetimindeki kişilerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Gülen, "Molların görevi Amcam Fetullah Gülen'in günlük hizmetlerini yerine getirir, kendisinden tefsir, fıkıh ve hadis dersleri alırlardı. Bir nevi amcamın asıl talebeleriydi. Bu mollalar örgüt içerisinde Amcam Fetullah Gülen'in karşısında yeterli seviye ve bilgi yeterliliğine sahip olmadan molla olamazlar. Molla olmanın yolu ilk etapta herhangi bir ülkede ilahiyat üniversite, doktora, Yüksek lisans yaptıktan sonra Mısır ülkesinde bulanan El Ehser Üniversitesinde iki yıl kadar eğitim gördükten sonra ABD'de Fetullah Gülen'in yanında molla olma kapasitesine erişiyorlardı. 2016 yılı öncesinde Mısır ülkesine gidip bu mollalara eğitim veren kişiler Reşit H., Ergün Ç.gibi Fetullah Gülen'in ilk talebeleri ve mollalarından olan kişilerdi. İstişare heyetinde bulunan Naci Tosun, Ali Ursavaş, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kara, Mehmet Ali Şengül, İsmet Aksoy, Hamdullah Bayram Öztürk, Rıdvan Kızıltepe, Sait Aksoy isimli şahıslar yer alırdı. Örgüt içinde tüm konuların konuşulduğu heyettir. Bu heyet toplantıda iken hiçbir kimse binaya giremezdi. Bu toplantılar 4-5 gün sürerdi. 2-3 ayda bir toplanırlardı" ifadelerini kullandı

FİRARİ FETÖ'CÜLER ABD'DE KİLİSE'DE DİL EĞİTİMİ ALDI, UBER ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI 15 Temmuz sonrasında Amerika'ya kaçan firari örgü üyelerinin nasıl yerleştirildiklerini de ayrıntılarıyla anlatan Selahaddin Gülen "Örgüt tarafından iki farklı şekilde yerleştiriliyordu. İlk etapta referanslı olanlar Fetullah Gülen'in de kalmış olduğu kampa yerleştiriliyordu. Referanssız olarak gelenler daha evvel Amerika'ya gelenlerin de kaldığı örgütün sağladığı örgüt evlerine yerleştiriyorlardı. Ayrıca Amerika'da bulunan büyük bir kamp evini restore edilerek küçük süit odalara dönüştürmüşlerdi. Buraya da örgüt mensupları yerleştiriliyordu. İngilizcesi olmayan bir çok örgüt mensubu Amerika'da bulunan dil okullarında dersler verilmeye başlamıştı. Eğer parası olmayan bir kişi ise Amerika'da kilise ve kütüphanelerin ücretsiz dil derslerine gidebiliyorlardı. Buraya gelen örgüt mensupları iş için UBER şöförlü, örgütün okullarında çeşitli görevlerde işe başlatılıyordu. Amerika'ya gelen örgüt mensuplarının ilk başlarda maddi destekleri Cevdet Türkyolu tarafından finanse ediliyordu" şeklinde konuştu.

AMCAM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LİDERİAmcasının terör örgütü lideri olduğunu söyleyen Gülen, "Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istese de işin arkasında Terör Örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim. Bu örgüt içindeyken bunun farkına varmadım. Ancak şimdi görüyorum ki Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir" dedi.

1 DOLARLAR SAİD NURSİ'NİN KİTAPLARININ TELİF HAKLARINDAN SAĞLANDI

FETÖ üyelerinde ele geçirilen 1 dolarlarla ilgili de dikkat çekici bilgi veren Selahaddin Gülen, "Bu olayı eniştem Cevdet Türkyolu'ndan duyduğum kadarı ile Said Nursi'nin kitaplarının telif hakları ile gelen gelirin, örgüt mensuplarına yanlarında bulundurmak ve örgüt içerisinde bulunan kardeşim dediğimiz kişilerin yanlarında, cüzdanlarında bulundurmaları için verdikleri sembolik bir hediyedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı