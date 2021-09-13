Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok - Haberler
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Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok Adeta sır olan Buse'nin babası kızının fotoğraflarını paylaşıp" Lütfen beğenmeyin, okuyun.

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Adeta sır olan Buse'nin babası kızının fotoğraflarını paylaşıp" Lütfen beğenmeyin, okuyun. siz hiç evlat acısı yaşadınız mı " notunu düştü

Antalya'da 24 Ocak 2019 günü sel sularına kapılan Buse adeta sır oldu

ANTALYA - Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kayboluşunun üzerinden 2.5 yıl geçti. Kızının zaman zaman sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan acılı babanın son paylaşımın üzerine, "Lütfen beğenmeyin! Acım çok ağır. Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünün yorgunum bitkinim" demesi yürekleri burktu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisi altında kalan otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Yardıma gelenlere "Arabada çocuğum var" deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

100' yakın noktada arama çalışması sonuç vermedi

Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinen de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar'ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019'da genç kız için Sanayi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Lütfen beğenmeyin"

Kızları ile ilgili sosyal medyadan sık sık fotoğraflı anılarını paylaşan Acar ailesinin paylaşımları adeta yürekleri burkuyor. Kızının son olarak fotoğraflarından oluşturduğu bir videoyu paylaşan baba Ahmet Acar, üzerine şu notu düştü: "Lütfen beğenmeyin! Acım çok ağır. Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünün yorgunum bitkinim. Siz hiç evlat acısı yaşadınız mı? Evet, 24 Ocak da Antalya Kemer'de çıkan hortum faciasında kızımız Kader Buse Acar'ı kaybettik.

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok

Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sel sularına kapılıp kaybolun Buse'den 2,5 yıldır haber yok - Haberler
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