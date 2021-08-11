Son dakika haberi: Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü

Son dakika haber... Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü.

Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü. İlçede sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.

Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci - Cemal İlyasoğlu - İbrahim Şahin Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı