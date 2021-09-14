Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı - Haberler
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Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından bölgeye sevk edilerek temizlik başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiren komandolar, ilçedeki çalışmalarını tamamlandı.

Ayancık Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Askerlerin ilçe merkezinden komanda marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı - Haberler
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