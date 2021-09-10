Son dakika haberi | Sel mağduru berber ve kuaförlere Karabüklü meslektaşlarından destek
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Son dakika haberi | Sel mağduru berber ve kuaförlere Karabüklü meslektaşlarından destek

Son dakika haberi | Sel mağduru berber ve kuaförlere Karabüklü meslektaşlarından destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı, Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde sel afetinde zarar gören meslektaşları için topladıkları yardım kolilerini kendilerine ulaştıracak.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı, Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde sel afetinde zarar gören meslektaşları için topladıkları yardım kolilerini kendilerine ulaştıracak.

Sel afetinin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı da selden etkilenen meslektaşları için yardım kampanyası başlattı. İlçede bulunan 12 berber ve kuaföre destek amaçlı bir dükkanında olması gereken ne varsa tedarik eden Oda Başkanlığı, önümüzdeki hafta içi malzemeleri sahiplerine ulaştıracak.

İHA muhabirine konuşan Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, "Sel felaketinden sonra içimiz ve vicdanımız sızladı. Orada kendi mesleğimizden olan arkadaşlarımız aklımıza geldi. Bizde onlar gibi olabiliriz diye, arkadaşlarımız ve dostlarımızla Berberler ve Kuaförler Odası olarak bir yardım çağrısında bulunduk. Burada bize destek veren firmalara çok çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bizim mesleğimizden para kazanan firma sahipleri arkadaşlarımızı da unutmayarak ellerinden geleni gösterdiler. Yarın kimin ne olacağını bilemediğimiz için Berberler ve Kuaförler Odası olarak güzel bir kampanya yaptığımızı düşünüyorum. En azından sarf malzemelerini iş yerlerinden kullanabilmeleri için paketler yaptık. En kısa zamanda orada yaralar sarıldığında, dükkanları yeniden görmekten gurur ve mutluluk duyacağız" dedi.

İlçede 12 meslektaşlarının mağdur olduğunu ifade eden Işık, "Evler yıkık, her yer darmaduman. Sel felaketini görünce herkesi düşündük ama oradaki berber ve kuaförlerin acısını yüreğimizde hissettik. Sel afetini yaşayan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Her zaman meslektaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Başkan Işık, Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası'nı kardeş odası olarak ilan ettiklerini söyledi.

Önümüzdeki hafta içi Salı günü sel bölgesini ziyaret edeceklerini aktaran Işık, "Bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda mağdur olan 12 tane meslektaşımız var. O 12 tane meslektaşımızın tamamının dükkanları çok kötü durumda. Devletimiz orada bir iyileştirme yaptı. Bizde oraya merhem sürmeye gideceğiz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Sel mağduru berber ve kuaförlere Karabüklü meslektaşlarından destek - Haberler
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