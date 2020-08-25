Son dakika haberi... SEL FINDIĞI DA VURDU Son dakika gündem haberi: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (3)Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi bu bölgedeki fındık üreticilerini de olumsuz etkiledi.

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (3)

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi bu bölgedeki fındık üreticilerini de olumsuz etkiledi. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp kurutmak üzere harmana serdiği fındık, sel sularıyla birlikte gitti. Yine bazı üretecilerin ise bahçesinde toplamaya hazırlandığı fındıkğı da sel suları aldı. Bazı fındık bahçelerinde heyelan olurken, bazı bahçeler ise taşan derelerin getirdiği kaya, taş, ağaç parçaları ve çamurla doldu.

'HARMANDAKİ 1 TON FINDIĞIM SEL SULARI İLE GİTTİ'

Yağlıdere ilçesi Kanlıca Mahalesi'nde yaşayan fındık üreticisi Ali Çelik, "Fındığımızın bir kısmını toplamıştık. Yolun kenarına harman yapmıştık. Köprünün üzerine su geldi, harmandaki fınıdğımızın hemen hemen bir tonu gitti. Geri kalan muhsül de çamur oldu. Yıkayıp temizlemeye çalışıyoruz. Çok mağdur olduk. 1 ton fındığımız gitti sel sularıyla" dedi.

'BAHÇEDE TOPLAMAYA HAZIRLANDIĞIMIZ FINDIĞI SEL GÖRÜNTÜ'

Fındık üreticisi Gülperi Orhan, selden fındık bahçesinin zarar gördüğünü söyleyerek "Bizim fındık bahçemizde toplamaya hazırlandığımız fındık vardı. Bahçede toplanacak yerlerdeki fındık selle beraber aktı gitti. Tam ne kadar fındık gitti bilmiyorum. Harmanda olan fındık da zarar görmüş kişiler varmış. Duyduğumuza göre harmandaki fındığı selle birlikte akıp giden çiftçiler de olmuş. Sel suları fındığı alıp götürmüş. Belki de denize gitti, daha da bulamayız" diye konuştu.

'ZARAR TESPİTİ İÇİN ANKARA'DAN HEYET GELECEK'Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, 3 ilçedeki fındık üreticilerinden selin verdiği zararla ilgili ihbarlar aldıklarını belirterek, "Sel bölgesindeki çiftçilerimizin de tabii ki zararı oldu. Şu an bir rakam vermemiz mümkün değil, ancak bize gelen ihbarlarda genellikle dere yataklarına yakın harmandaki fındıkta zarar olduğu belirtiliyor. Su taşkınında fındığı giden çiftçilerimiz var. Yine bahçede toplanmayan arazideki fındıkta sele kapılıp giden olmuş. Ama boyutu ne kadardır, nedir, yapılacak tespitlerle belirlenecek. Yarın Ankara'dan Türkiye Ziraat Odaları Birilği'nden heyet gelecek. Bu heyet ilçeleremizde fındık bahçelerinde inceleme yapacağız, zarar tespitinde bulunacağız. Bakacağız durum nedir. Şu anda bunu tam tespit etmek mümkün değil, yerinde gidip bakmamız lazım. İncelemelerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

'DERE YATAKLARINDAKİ BAZI BAHÇELER KULLANILAMAYACAK HALDE'

Şahin, fındık bahçelerinde heyelan olan bölgelerinde olduğunu belirterek, "Bazı gelen ihbarlarda ise dere yataklarında derenin getirdiği taş, kaya ne varsa bahçeye dolduğu arazinin kullanılamayacak hale geldiği şeklinde ihbarlar da alıyoruz. Yine depoda bulunan, ancak sel sularıyla akıp giden fındık da olduğu yönünde bilgiler geliyor" dedi.

Kaynak: DHA