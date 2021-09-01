Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak
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Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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