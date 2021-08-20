Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı
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Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetlerine ait Ç-144 ve Ç-152 çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığı belirtildi.

Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı
Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı
Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı - Haberler
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