Son dakika haberi: Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetlerine ait Ç-144 ve Ç-152 çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten