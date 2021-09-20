Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı Yaşanan sel felaketi sonrası Sinop'un Ayancık ilçesinde yaralar sarıldı.

Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı

SİNOP - Yaşanan sel felaketi sonrası Sinop'un Ayancık ilçesinde yaralar sarıldı. Sel bölgesinde 2 hafta uzaktan eğitimle başlayan okullar bugün itibarıyla yüz yüze eğitime başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okul sevincini yaşadı.

Yurt genelinde 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sel bölgesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 hafta uzaktan eğitim şeklinde devam etti. Ayancık ilçesinde görevli gelen personelin konaklamasını okul ve yurtlarda yapması ile şehirdeki iş makinesi yoğunluğu nedeniyle yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı duyurulmuşu. Bu sürede eğitimciler tarafından Milli eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği tabletler ve kırtasiye yardımları da öğrencilere ulaştırıldı.

Bugün itibarıyla tüm kademelerde saat 08.30'da ilk ders zili çaldı. Veliler çocuklarını okullarına bırakmak üzere sabah evden çıktı. Birinci sınıf öğrencilerinin okulla ilk buluşması bugün gerçekleşti. Birbirlerini çevrimiçi ortamda görebilen öğretmen ve öğrenciler ise okulda ilk kez kucaklaştı. Okul önlerinde velilerin bekleyişi hakim oldu. Teneffüse çıkan öğrencilerin okul sevinci yansıdı.

Veliler selden etkilenen okulların temizlik ve düzenini iyi gördüklerini belirttiler. Çocuklarının okula başlaması nedeniyle heyecanlı olduklarını söylediler. 4. sınıf öğrencisi Zeynep Keskinsoy, "İlk dersim güzel geçti. Çok heyecanlıydım. Öğretmenimi arkadaşlarımı çok özlemiştim. Sonunda görüştük yani. Okulların açılmasında çok mutluyum. Uzaktan eğitimi ben çok sevmiyorum. Mesela internet kesiliyor giremiyoruz ama okulda olunca her an girebiliyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı

Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı

Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı

Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Stefan Kuntz Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Sel bölgesinde yüz yüze eğitim başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:30:52. #1.17#