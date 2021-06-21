Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu
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Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Osman Başpınar - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu Şiddetli yapışla birlikte oluşan sel ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı Denizli'de şiddetli yağışın neden olduğu sel ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu

Şiddetli yapışla birlikte oluşan sel ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

DENİZLİ - Denizli'de şiddetli yağışın neden olduğu sel ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı. Honaz ilçesinde aylar önce kuruyan dere yatağında oluşan ani sel baskını vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Denizli genelinde hafta sonunda itibaren bölgesel olarak etkili olan şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle son 2 gündür aniden başlayan dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerinde daha çok etkili olan dolu yağışıyla birlikte dağlık alanların yanı sıra tarım arazileri de beyaz örtüyle kapandı.

Dere yatağı aylar sonra suyla doldu

Aylardır kuraklıkla boğuşan, derelerin yanı sıra göllerinde dahi kuruduğu Denizli'de, şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Honaz ilçesi bölgesinde etkili olan dolu ve şiddetli yağış, Karaçay Mahallesinde tarım arazilerine zarar verdi. Mahallenin ortasından geçen dere yatağının oluşan sel baskınıyla birlikte yeniden dolup taştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde yüksek kesimden aşağıya doğru akan suların sele dönüşüp dere yatağını doldurduğu ve dere yatağındaki küçük ağaçları söküp gittiği anlar yer aldı.

Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu
Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu
Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu
Son dakika haberi... Sel aylar önce kuruyan dereyi böyle doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Başpınar

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