Son dakika haberi... Şeker ölçümü için sürekli parmakları delinen çocuklar sensör desteği istiyor

Son dakika gündem haberi: ADANA'da aileler, Tip-1 diyabet hastası olan ve gün içerisinde birçok kez yapmak zorunda oldukları şeker ölçümünde parmak uçları delinerek acıyan çocukları için, aylık 900 ila 1500 TL arası maliyeti bulunan sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin devlet ödemesi kapsamına alınmasını istedi.

Vücuttaki mutlak insülin eksikliği olan Tip-1 diyabet (İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığı) hastalığında kan şekerlerini kontrol altına almak için dışarıdan insülin vermek yetmiyor, sürekli şeker düzeyinin de ölçülmesi gerekiyor. Ancak günde en az 8 kez parmak uçlarını delerek ölçüm yapmak zorunda kalan çocuk hastalar, bu işlem sırasında hem büyük acı yaşıyor hem de korkuyor. Ömür boyu yapmaları gereken bu ölçümle parmaklarında enfeksiyon riski, nasırlaşma, sinir kaybı gibi durumlarında görülebildiği çocuklar için aileler, sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin devlet ödemesi kapsamına alınmasını istedi.

AYLIK MALİYETİ 900 İLE 1500 TL ARASINDAÇukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gürbüz, çocuklar için hayati önem taşıyan şeker düzeylerinin takibi için bu cihazın önemini anlattı. Ekonomik durumu el vermeyen ailelerin bu sensörlere erişemediğini belirten Doç. Dr. Fatih Gürbüz, sensörlerin aylık maliyetinin ortalama 900 ile 1500 TL arasında olduğunu belirtti. Bu sensörler sayesinde çocukların şeker ölçümlerini parmaklarını delmeden yapabilme imkanına sahip olduklarını kaydeden Gürbüz, "Maalesef şu anki şartlarda geri ödemesi olmayan bir durum. Sağlık Bakanlığı'nın geri ödemesinde sadece kandaki şekeri ölçen stripler karşılanıyor. Onla da günlük 10 ölçüm yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.CEP TELEFONUNA ALARM GÖNDERİP AİLEYİ UYARIYORÇocukların gece uyurken de kan şekerlerinin düşebildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Gürbüz, günde 3-5 ölçüm yaparak gerçek kan şekeri durumunu fark etmenin zor olduğunu söyledi. Bunun çocuk için hayati önem taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Gürbüz, "Çocuğun üzerinde, vücuda yapıştırılabilen yeni cihazlar olsa kan şekerinin düştüğü ya da yükseldiği anlar da cep telefonuna alarm vererek aileyi uyarıyor. Böylece çocuğu, hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğünden koruyor. Günde 300 defa hatta her 5 dakikada bir otomatik ölçüm yapabiliyor. Böylelikle günün her saati hastanın durumu takip edilebiliyor ve çocuğun kan şekerini de daha iyi kontrol altına alabiliyoruz" dedi.2 OĞULLARI DİYABET HASTASI OLAN AİLEDEN ÇAĞRIZehra-Uğur Sazil çiftinin Haktan (12) ve Atakan (7) adını verdikleri oğulları Tip-1 diyabet hastalığı ile mücadele ediyor. 2 yıl önce Tip-1 diyabet hastalığı teşhisi konulan kardeşinin ardından birkaç ay önce kendisinde de aynı hastalık olduğunu öğrenen ve şimdiden parmak uçları zedelenen Haktan Sazil, ölçüm sırasında parmaklarının çok acıdığını ve sensörlü cihazı kullanmak istediğini belirtti.Uğur Sazil ise, "Çocukların günlük her öğünden önce ve sonra olmak üzere 6, gece saat 24.00 ve 03.00'da ise 2 ölçümleri var. 8 ölçüm dışında kendilerini iyi hissetmediklerinde bu sayı 12'yi buluyor. Parmakları deliniyor ve acı çekiyorlar. Sensörlü cihazlarla çocuklar ne kana ne iğneye maruz kalıyor. Devletimizden bunun SGK kapsamına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.ANNESİ DE KIZI DA HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR4 yıldır Tip-1 diyabet hastası olan Ayşegül Dürgen (12) ise ölçüm yaparken canının acıdığını, parmak uçlarının zedelendiğini, ölçümü tekrarlamak zorunda kaldığında da çok zorlandığını dile getirdi.Kendisi de bu hastalığı taşıyan anne Feride Dürgen, "Devletimiz sensörümüzü öderse bütün çocuklarımız buna kavuşacak ve çok daha sağlıklı nesiller yetiştirebileceğiz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI DA PARMAKLARI DA KURTULUR'Yine 4 yıldır bu hastalığı taşıyan oğlu Bilal'in (10) sensör kullanmak istediğini söyleyen Gülyaz Kılıçlı ise şöyle konuştu:

"Aylık masrafı çok pahalı olduğundan alamıyoruz. Diyabet 1 yıllık değil 2 yıllık değil kronik bir hastalıktır. Devletimiz, bu cihazı ücretsiz yaparlarsa çocuklarımızın hayatı da kurtulur, parmakları da kurtulur."

