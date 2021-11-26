Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı - Haberler
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Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı Seken mermilerden biri kediyi canından etti Elazığ'da şehrin en işlek caddelerinden birinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Seken mermilerden biri kediyi canından etti

ELAZIĞ - Elazığ'da şehrin en işlek caddelerinden birinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu.

Olay, merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi husumetlisini çay ocağında görünce yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da karşılık verdiği olayda 2 kişi yaralanırken, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde silahlı çatışma: 2 yaralı

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