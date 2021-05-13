Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram
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Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

Adana Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakıp daha sonra şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit annesi Semiha Sığnak, AA muhabirine, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve her gün evladının kabrini ziyaret ettiğini belirtti.

Oğlunun kabri başında huzur bulduğunu ifade eden Sığnak, şöyle devam etti:

"Bizim için 'bayram' diye bir şey yok ki. Herkes evladına sarılıyor, biz taşına toprağına sarılıyoruz. Bu millet, vatan, bayrak uğruna evladımız şehit oldu. Evladımız bizi de şereflendirerek gitti. Evladımla, bütün şehitlerimizle gurur duyuyorum, hamdolsun."

Şehit annesi Sevim Buğur da oğlunu 5 yıl önce şehit verdiğini dile getirerek, "Oğlum, her bayramın birinci günü sabah erkenden beni arar, 'Bayramın mübarek olsun anne. Herkesten önce seni ben aradım' derdi." şeklinde konuştu.

Buğur, şehit ailelerinin mezarlık ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, daha önce olduğu gibi şimdi de tüm kurumların desteğini yanlarında gördüklerini kaydetti.

Mersin'de şehit aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Yakınlarının mezarlarına çiçekler bırakan aileler, kabirlerin bakımlarını yaptı ve dua okudu.

Aileler, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra diğer şehit aileleriyle de bayramlaştı.

Ziyaretçilerden 14 yaşındaki İlayda Kaçar da 1994 yılında şehit düşen amcası piyade er Hacı Kaçar'ın mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kaçar, AA muhabirine, amcasını hiç görmese de her bayram ziyaretine geldiğini belirterek, "Elimde olsa her gün amcamın mezarına gelirdim. Onlar bizim için o kadar çok şey yaptılar ki ne desem az gelecek. Dağlara sığamayan koç yiğitleri küçücük alanlara koyuyoruz. Onlar bizim için mücadele verirken ben asla pes etmeyeceğim." dedi.

"Türkiye'deki her şehri ve oradaki şehitlikleri gezmek istiyorum"

Türkiye'deki tüm şehitlikleri ziyaret etmeyi hedeflediğini söyleyen Kaçar, "Amcamla hiç tanışmadım ama onu görmeyi isterdim. Sadece o değil diğer şehitler de benim ağabeyim, amcam. Amcamdan bir farkları yoklar benim için. Elimde olsa hepsinin mezarına gitmek isterim. Ben kafama koydum, bir gün Türkiye'deki her şehri ve oradaki şehitlikleri gezmek istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Hatay'da da şehit aileleri bayramın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Antakya Şehitliği'nde bayramın ilk gününde duygu dolu anlar yaşandı.

Erken saatlerden itibaren kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, yakınlarının kabrine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika haberi: Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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