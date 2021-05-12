Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu
Son dakika haber... Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.
Bilecik Şehitliği'ne gelen tam kapanmadan muaf olan şehit yakınları, temizleyerek su döktükleri mezarların başında dua etti.
Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan