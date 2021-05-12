Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu
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Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.

Bilecik Şehitliği'ne gelen tam kapanmadan muaf olan şehit yakınları, temizleyerek su döktükleri mezarların başında dua etti.

Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu
Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu
Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu
Son dakika haberi... Şehitliklerde bayram yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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