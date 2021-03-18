Son dakika haberi! Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı

Son dakika gündem haberine göre Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı.