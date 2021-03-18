Son dakika haberi! Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı
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Son dakika haberi! Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:57
Son dakika haberi! Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı

Son dakika gündem haberine göre Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Kaymakamlık bahçesindeki törende, Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Yardımcısı Hanifi Başıbüyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından programa Belediye Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda devam edildi.

Program, Nurdağı Şehitliği'nde edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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