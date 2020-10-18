Son dakika haberi: Şehitkamil'de drone destekli asayiş uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan drone destekli şok asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan drone destekli şok asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği (İHA) ekiplerinin kent merkezinin çeşitli bölgelerinde drone destekli şok asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bir gün boyunca devam eden uygulamada 70 araç ve 160 şahıs incelenirken yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı