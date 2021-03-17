Son dakika haberi | Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, şehit ailelerini ziyaret etti
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Son dakika haberi | Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, şehit ailelerini ziyaret etti

17.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:40
Son dakika haberi | Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, ilk olarak 2008'de Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Gidiş'in annesi Sultan Gidiş'i ziyaret etti.

Aile ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu, daha sonra Jandarma Er Mehmet Gidiş için dua etti.

Fadıloğlu, daha sonra 29 Ekim Mahallesi'nde ikamet eden şehit Mehmet Şirin'in babası Latif Şirin ve annesi Fatma Şirin'i ziyaret etti.

Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Fadıloğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını kaydetti.

Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu toprakları bize vatan eden atalarımıza ne kadar minnette bulunsak azdır. Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını seve seve verdiler. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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