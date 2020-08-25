Son dakika haberi! Şehit Yıldırım için Hakkari'de tören düzenlendi Son dakika haberi... Şehit Yıldırım için Hakkari'de tören düzenlendi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım için tören düzenlendi.

Şehit Yıldırım için Hakkari'de tören düzenlendi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım için tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın yaptığı duaların ardından Şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzda taşındıktan sonra helikoptere konuldu. Törene, Törene Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Kök, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada, Yüksekova 3.Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti ilçe Başkanı Cumhur Demir, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Ak Parti Eski İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Kaynak: İHA