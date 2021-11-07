Son dakika haberi... ŞEHİT YAKININA KÜFREDEN İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A BİTLİS'TEN TEPKİ

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Bingöl'deki esnaf ziyaretinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı, basın açıklamasıyla protesto etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'in kulağına eğilerek küfretmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği de basın açıklamasıyla Türkkan'ı protesto etti. Bir alışveriş merkezi önünde yapılan açıklamaya dernek üyeleri katıldı.

Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ağabeyine söylediği ağza alınmayacak küfrün bedelini ödenmesi gerektiğini söyleyerek, "İki gün önce İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ağabeyine söylediği o pis, ağza alınmayacak küfrü ve kötü davranışı kınamak için toplandık. Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi, onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Lütfü Türkkan'ın, terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar. Türkkan'ın, 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık vermesi kabul edilemez bir davranıştır. Üstelik Türkkan, olay gecesi önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Biz Bitlis'teki tüm Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği olarak İYİ Parti milletvekilinin yapmış olduğu özür dileme mahiyetindeki açıklamaları kabul etmiyoruz" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Uslu, bir şehit ailesine dil uzatmanın nedeninin olmadığını ifade ederek,"Terörü yapana, terörü destekleyene, terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun. Şehidin ailesine küfret, sonra da gel ülke yönetimine talip ol. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bizlere emanet eden yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, Türkkan'ı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz. Mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda edenlere nasıl davranılması gerektiğini yine Aziz milletimiz gösterecektir. Bu asil millet şehit kardeşi ağabeyimiz Tahir Gümren'in dün olduğu gibi bugün de yanındadır. Bir kez daha İyi Parti Kocaeli Milletvekili olan Lütfü Türkkan tarafından şehit yakını vatandaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" diye konuştu.