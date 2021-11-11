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Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika habere göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit düştü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güngör'ün cenazesi memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından polis şehitliğinde toprağa verildi.

Dün saat 18.00 sıralarında Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı. Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haber Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden aileye verildi. Şehit polis memurunun baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Balıkesir'de düzenlenen törenin ardından Erzurum'a getirilen şehit polis memuru uçun Narmanlı Camii'nde tören düzenlendi.

Evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Abdulkadir Güngör'ün cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Polis Şehitliğine defnedildi. - ERZURUM

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

Son dakika haberi | Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü son yolculuğuna binler uğurladı

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