Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
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Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı

Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Belediye Meydanı'nda lokma döktürüldü, dualar okundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Belediye Meydanı'nda lokma döktürüldü, dualar okundu.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 16 Haziran günü Yahşi Mahallesi'nde silah kaçakçılığı şüphelilerini takibe aldı. Durdurulan otomobilden açılan ateş sonucu polis memurları Ercan Yangöz ve Abdulkadir Doğan yaralandı. Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yangöz, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit olan Yangöz için bugün öğle namazının ardından Bodrum Belediyesince lokma döktürüldü, dualar edildi. İkindi namazı sonrası da şehidin arkadaşları ve sevenleri tarafından lokma hayrı yapıldı. Etkinlikte Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Lokma hayrına şehidin çok sayıda meslektaşı ve çeşitli motosiklet kulüplerinin üyeleri de katıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı
Son dakika haberi | Şehit polis için lokma hayrı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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