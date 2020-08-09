Son dakika haberi! Şehit polis adına yapılıp, tahrip edilen çeşme yenilendi Son dakika güncel haberi: GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan adına yaptırılan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilen çeşme yeniden yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan adına yaptırılan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilen çeşme yeniden yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memuru Ömer Akcan adına kayınbabası Mehmet Kahramanlı tarafından şehadetinin ardından Arfalı Mahallesi'nde hayrat çeşmesi yaptırıldı. Yaklaşık bir ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şehit polis adına yaptırılan çeşmeyi tahrip etti.

Tepkiye yol açan olayın ardından çeşmeyi tahrip eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, yakınlarının isteği üzerine şehit polis memuru adına Atatürk Mahallesi üzerine yeni bir çeşme yaptırıldı.Şehit damadı adına yeni çeşme yapılmasıyla mutlu olan Mehmet Kahramanlı, "Damadım 2010 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehadetinin ardından Ömer Akcan adına Arfalı Mahallesi'nde hayrat çeşmesi yaptırdık. Bu çeşme ne yazık tahrip edildi ve biz bu duruma çok üzüldük. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi yaptırdığı yeni çeşmeye şehidimizin adını vererek bizleri duygulandırdı ve mutlu etti" dedi.

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Kaynak: DHA