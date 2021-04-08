Son dakika haberi! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.