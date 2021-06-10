Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü
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Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu 13 Mayıs'ta şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) silah arkadaşları, şehidin zeybek oynarken çekilen görüntülerini ailesine verdi.

Şehidin yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazandı.

Yöreye özgü "Yağar Yağmur" zeybeğini oynadığı görülen şehit Kabalay'ın görüntülerinin altına duygusal yorumlar yapıldı.

Şehidin çocukluk arkadaşı Hüseyin Oturaklı, AA muhabirine, arkadaşını kaybettiğine hala inanamadığını belirterek, "Kuzeni, şehidimizin videosunu gösterdiğinde gözyaşları içinde, gururlanarak izledim. Şehidim bizi hep gururlandırırdı. Zeybeği de çok güzel oynamış. Canım kardeşim, aslan kardeşim, şehit kardeşim." dedi.

Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü
Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü
Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü
Son dakika: Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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