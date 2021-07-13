Son dakika haberi | Şehit ormancılar, Tire'de dualarla anıldı
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Son dakika haberi | Şehit ormancılar, Tire'de dualarla anıldı

Son dakika haberi | Şehit ormancılar, Tire'de dualarla anıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Tire ilçesinde geçen yıl çıkan yangına müdahale etmeye giderken kaza yapan arazözde şehit olan 3 orman işletme personeli, ölümlerinin yıl dönümünde anıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde geçen yıl çıkan yangına müdahale etmeye giderken kaza yapan arazözde şehit olan 3 orman işletme personeli, ölümlerinin yıl dönümünde anıldı.

Şehit ormancılar Sedat Sagun, Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz için Tire Orman İşletme Şefliği bahçesinde düzenlenen anma töreninde dualar okundu, lokma hayrı yapıldı.

Anma programına katılan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yangına müdahale sırasında gerçekleştiğini belirterek, "Görev başında göreve giderken olan bir kaza. Arkadaşlarımız orman yangınına ivedi şekilde müdahale etmek istedikleri için o aceleyle hareket ettikleri için bu kaza oldu. Üzücü bir hadise. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın. Ailelerimiz burada bugün onlarla da bir araya geldik. Acımızı paylaşmak ve şehitlerimizi hayırla yad etmek için bugün şefliğimiz öncülüğünde bir mevlit tertip ettik." dedi.

Belevi yolunun da biran önce bitmesini temenni ettiklerini aktaran Çobanoğlu, "Artık böyle kazalar yaşamak istemiyoruz. Çünkü yol çalışması uzadıkça ister istemez bazı kesimlerde yol daralıyor bazı kesimlerde bozuk satıhlar oluyor. Yolun tamamlanmasıyla bir daha böyle kazalar yaşanmaz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayındır Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ ise her zaman şehit ormancı ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Anma etkinliğine şehit ormancıların aileleri ve Tire Müftüsü Abdullah Kır da katıldı.

Tire'nin Çayırlı Mahallesindeki geçen yıl makilik alanda çıkan yangına müdahale için giden Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz devrilmiş, 2 orman işletme personeli olay yerinde, yaralanan 2 orman işletme personelinden biri de 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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