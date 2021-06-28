Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
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Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi

Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınında yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit düşen arazöz ekibindeki 34 yaşındaki Görkem Hasdemir, Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınında yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit düşen arazöz ekibindeki 34 yaşındaki Görkem Hasdemir, Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Marmaris İçmeler'de dün 10.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli Görkem Hasdemir, rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Köyceğiz'de ikamet eden şehit Görkem Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlarken, 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı.

Orman şehidi Görkem Hasdemir için Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Muğla milletvekilleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve mesai arkadaşları katıldı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şehit ormancının eşi Ayşegül Hasdemir'e başsağlığı dilerken, babası Savaş Hasdemir'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Köyceğiz Merkez Camii'nde düzenlenen tören sonrası şehit ormancı Görkem Hasdemir'in tabutuna Bakan Pakdemirli araca kadar omuz verdi. Hasdemir, Köyceğiz Boğasa mezarlığında toprağa verildi. - MUĞLA

Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi
Son dakika haberi | Şehit ormancı toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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