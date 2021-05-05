Son dakika haberi: Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi mezunlarından okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki
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Son dakika haberi: Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi mezunlarından okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki

Son dakika haberi: Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi mezunlarından okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin mezunlarından 191 kişilik grup, başka mezunların üyesi olduğu dernek tarafından okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin mezunlarından 191 kişilik grup, başka mezunların üyesi olduğu dernek tarafından okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Mezunlar yayımladıkları bildiride, okula şehit öğretmenin isminin verilmesine ilişkin valilik onayının iptali istemiyle yargıya başvurulmasını samimi bulmadıklarını belirtti.

Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği yönetimine tepki gösterilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Edremit Lisesi mezunlarını temsil ettiğini söyleyen dernek, bu zamana kadar lisemizde okuyan kaç öğrenciye destek olmuştur? Kaç öğrencinin yüreğinden tutmuştur? Lisemizdeki kaç öğrenciye burs sağlanmıştır? Mağdur olan öğrencilere destek olunmuş mudur? Bizi şovmenlikle suçlayan dernek üyeleri, asıl şovmenliği kendileri yapmaktadır. Şimdiye kadar umursamadığınız isim meselesi acaba şimdi zihinlerinizdeki hangi akan suyu bulandırdı ki şehidimizin adı verilince eteğinizdeki taşları döküp dava açtınız? Asıl biz, mezun olduğu okulu yürekten seven, okuluna gönül veren kişiler olarak yıllardır kullanılmayan ve bundan sonra da geri gelmeyecek bir isim üzerinden, şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın ismine yapılan saygısızlığı, ailesine ve sevenlerine yaşatılan üzüntüyü, Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği olarak yaptığınız her açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

Yüce Türk yargısının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz. Arkadaşımızın aziz hatırasını yaşatmak için mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizin sözünü veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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