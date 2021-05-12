Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
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Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun mezar ziyaretine polisler tarafından götürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun mezar ziyaretine polisler tarafından götürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tam kapanmada Ramazan Bayramı arifesinde muaf tutulan şehit aileleri, İslahiye Şehitliği'nde şehit mezarlarını ziyaret etti. Yeni Mahalle'de oturan Meliha Akcan'ın Mardin'de görevli polis memuru oğlu Ömer Akcan, 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. O anlarda mezarlığa götürecek kimsesi olmadığı için polis ekiplerini arayarak oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Meliha Akcan, ekipler tarafından evinden alınarak şehitliğe götürüldü. Kendisine eşlik eden polis ekipleriyle oğlunun mezarı başına gelen Meliha Akcan, mezar taşındaki fotoğrafı severek, gül bırakıp dua etti.

Oğlunun mezarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Meliha Akcan,"Oğlumun şehadetine 11 yıl oldu. Her gün oğluma dua ederim. Her bayram oğlumun kabrini ziyaret ederim. Bu bayramda şehit aileleri tam kapanmada muaf olmasına rağmen, gelecek durumda olmayınca polisleri aradım. Bayramda beni oğlumla kavuşturdukları için teşekkür ederim" dedi.

Şehit annesi Meliha Akcan ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı.

Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ
Son dakika haberleri: ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE MESLEKTAŞI POLİSLER GÖTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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