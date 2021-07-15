Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
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Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Güncel

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Şehit Osman Tepesi'ndeki Bayburt Şehitliği'nde tören düzenledi.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

BAYBURT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Şehit Osman Tepesi'ndeki Bayburt Şehitliği'nde tören düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Programda daha sonra protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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