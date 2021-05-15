Son dakika haberi! Şehit mezarları ziyaret edildi
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Son dakika haberi! Şehit mezarları ziyaret edildi

Son dakika haberi! Şehit mezarları ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde terörle mücadelede şehit olan askerlerin mezarları ziyaret edildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde terörle mücadelede şehit olan askerlerin mezarları ziyaret edildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "02 Mayıs 1989 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Mehmet Kahraman ve 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan P. Komando Onbaşı Yaşar Yıldız kabri başında ziyaret edildi. Aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.Ziyarete Kaymakamımız Salih Sak, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri katıldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Şehit mezarları ziyaret edildi
Son dakika haberi! Şehit mezarları ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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