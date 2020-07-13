Son dakika haberi | Şehit eşinden yürek burkan veda
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Son dakika haberi | Şehit eşinden yürek burkan veda

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de görevden dönerken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

Son dakika haberi | Şehit eşinden yürek burkan veda
13.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:16

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de görevden dönerken yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Düzenlenen törende gözyaşlarını tutamayan şehidin eşi Filiz Kuloğlu, "Oğlumuz bize emanet, okutacağım mezun edeceğim ve senin huzuruna getireceğim" dedi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) girişinde yaşandı. Kablo hırsızlığı olduğuna dair haber alan ekipler, olay yerine gitti. Buradaki görevlerini bitiren polis memurları Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu (53)nun içinde bulunduğu resmi araç, dönüş esnasında yol kenarındaki bankete çarparak ters döndü. Kaza sonucunda Mustafa Aşan kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Cengiz Kuloğlu ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kuloğlu'nu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan polis memuru, 2 gün yoğun bakımda kalmasının ardından kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun emekliliğine ise 2 yıl kaldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Yıllardır Eskişehir'de görev yapan polis memuru Kuloğlu için bugün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan törende, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç bir konuşma yaptı. Dinç, "Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli kardeşimiz Cengiz Kuloğlu, 12 Temmuz günü görev başındayken meydana gelen elim trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen ve amirleri tarafından her zaman takdir gören Cengiz Kuloğlu kardeşimiz, ömrünün 28 yılını vatanın bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlaması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için çalışmıştır. Nitekim gelen bir suç ihbarının değerlendirilmesinden sonra başka bir göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştür. Biz biliyoruz ki şehitlik makamı, peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik hakka yürümenin en güzel yoludur. Şehidim, emanetlerin bizimdir. Devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır. Görevini fedakarca ifa eden şehidimize ve tüm şehitlerimize şahsım ve teşkilatım adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve değerli meslektaşlarıma baş sağlığı dilerim. Ruhu şad olsun" diye konuştu. Müdür Dinç'in konuşmasının ardından ise dua edildi.

"Oğlumuz bize emanet, okutacağım mezun edeceğim ve senin huzuruna getireceğim"

Törene katılan şehidin eşi Filiz Kuloğlu, şehit kocasını gözyaşları eşliğinde uğurladı. Elinden eşinin gömleğini düşürmeyen Filiz Kuloğlu, fotoğrafına sarılarak "Cengiz bunu bana yapmayacaktın. Direnecektin. Sensiz yapamayan bir karın var, direnecektin. Hakkım yerden göğe kadar helal olsun. Yeşil gözlerini göstermedin, şimdi fotoğraftan mı bakıyorsun bana. Oğlumuz bize emanet. Tamam mı Cengiz? Oğlumuz bize emanet, okutacağım mezun edeceğim ve senin huzuruna getireceğim. Bizi izle, bizi bırakma tamam mı?" dedi.

Babasını asker selamıyla uğurladı

Şehidin 21 yaşındaki oğlu Doğukan Kuloğlu, 'babam' diyerek gözyaşları ile babasının fotoğrafını öptü. Törene babasının polis üniforması ve şapkasını giyerek katılan Doğukan, şehit babasını tabutunun başında asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.

Düzenlenen törene Cengiz Kuloğlu'nun eşi Filiz Kuloğlu ve oğlu Doğukan Kuloğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve emniyet personeli katıldı. Şehit Kuloğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla Akyaka'ya uğurlandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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