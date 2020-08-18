Son dakika haberi: ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN HAYAT HİKAYELERİ BEYAZ PERDEYE...
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Son dakika haberi: ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN HAYAT HİKAYELERİ BEYAZ PERDEYE...

Gelen son dakika haberine göre TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan sinema filmi hazırlanacak.

Son dakika haberi: ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN HAYAT HİKAYELERİ BEYAZ PERDEYE...
18.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:08

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan sinema filmi hazırlanacak. Şehit oğlu Eren Bülbül'ün unutulmamasını istediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman biraz belki hasret gidereceğim. 2021'de başlayacağı söylendi; o günü heyecanla bekliyorum" dedi. Film haberini duyduklarında heyecanlandıklarını söyleyen şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ise, "Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Arkadaşları, çevresi, herkes onun çok büyük bir kahraman olduğunu söylüyor" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan bir sinema filmi için 'Ayla', 'Müslüm', 'Çiçero' ve 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' gibi biyografik sinema filmlerine imza atan yapımcı Mustafa Uslu, hazırlıklara başladı.

'OĞLUM YİNE GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELECEK'

Filmle ilgili konuşan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun unutulmamasını istediğini söyledi. Ayşe Bülbül, "Benim yavrum vatanı için, bayrağı için, toprağı için şehit oldu. Onun unutulmamasını çok istiyorum. Filme onay verdim, olsun istedim. Onu izleyince oğlum yine gözümün önüne gelecek. Belki üzüleceğim ama onu unutmadıkları için sindirmeye çalışacağım. Belki de ilk başlarda zor olacak ama alışacağım. Benim oğlumu merak edip izleyecekler. İzleyenlerden, bu filmi gerçekleştireceklerden, herkesten Allah razı olsun" dedi. 

'O GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Filmde özellikle Eren'in çalışkanlığını ve çalışırken hiçbir işten kaçmadığının vurgulanmasını görmek istediğini söyleyen Ayşe Bülbül, filmle Eren'in hasretini de gidereceğini anlattı. Ayşe Bülbül, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman belki biraz  hasreti gidereceğim. 2021'de başlayacağı söylendi bana. O günü heyecanla bekliyorum. Belki de yavrumun hayatında unuttuğum anlar olacak. Filmde onları da izleyeceğim. O günü heyecanla bekliyorum. Bir işi yaparken, işe giderken gönüllüydü hep. Halen onları kafamda canlandırıyorum. O anları filmde görmek isterim" diye konuştu.

'OĞLUMUZUN KAHRAMANLIKLARINI GÖSTERSİNLER'Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ise, "Eren, oğluma yeri gösteriyor, gidiyorlar. Teröristler çıkınca benim oğlum korumak için üzerine kapanıyor. Bizim isteğimiz 'Eren Bülbül'ü kurtarmak için canını feda eden başçavuş' deseler bize yeter. Benim oğlum dağlara gider, oralardan hiç gelmezdi. Bayramlarda bile evine gelmez, yolunu bilmezdi. Kurban Bayramı'nda kurbanını keser, 'anne ben göreve gidiyorum' der giderdi. Öyle görevine düşkün, dağlara düşkün, görevini çok seven, canını veren bir evlattı" dedi.

'KAHRAMANLIKLARI ANLATILSIN'Anne Gedik, Eren Bülbül ve oğlu Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alması planlanan filmle ilgili, "Film çekilecekse benim oğlumun kahramanlıklarını anlatsınlar. Oğlum filmlerde oynayabilirdi. Çok kahramandı, 'Anne ben 9 canlıyım' derdi. Cüneyt Arkın filmlerindeki gibiydi. Canını feda etti. Göreve gidiyordu, beni aradı, 'oğlum gitme' dedim. 'Ne yapayım anne, o gitmesin, bu gitmesin, ben gitmeyeyim teröristlerden insanları kurtarmaya kim gitsin, gideceğim' dedi. Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Arkadaşları, çevresi, herkes onun çok büyük bir kahraman olduğunu söylüyor" diye konuştu.'KARADENİZ'E TERÖRİST SIZDIRMAYACAĞIM'

Şehit oğlunun 'Baba benim canım sağ olduğu sürece Karadeniz'e terörist sızdırmayacağım' dediğini anlatan baba Ahmet Gedik ise, şunları kaydetti: "Ferhat çok zeki bir çocuktu. Arkadaşları da hala anlatıyor. Dışarıdan 3 üniversite bitirdi. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Filmi olursa, kahramanlıkları anlatılırsa, herkes tarafından bilinir. Biz zaten unutamıyoruz, geceleri hep rüyalarımızda."

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Kaynak: DHA

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