Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı (2)
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Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı (2)

Son dakika güncel haberi: ŞEHİT EREN'İN ANNESİ: YOKLUĞU KALBİMDEN HİÇ EKSİK OLMUYORŞehit Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde oğlunun kabri başında dua edip, gözyaşı döktü.

Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı (2)
11.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:58

ŞEHİT EREN'İN ANNESİ: YOKLUĞU KALBİMDEN HİÇ EKSİK OLMUYOR

Şehit Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde oğlunun kabri başında dua edip, gözyaşı döktü. Oğlunun anma törenine gelen herkese teşekkür eden Ayşe Bülbül, "Daha tomurcuk güldü, açmamıştı yavrum. Daha başka evlatlarım var ama hepsinin yeri ayrı. Evlat acısını Allah hiçbir kula vermesin. Acım aynı bugünkü gibi. Bugün bu kalabalığı görünce şehit olduğu gün hatırıma geliyor. Daha çok üzülüyorum. Ablaları, abileri, kardeşleri yanımda ama o yok. Onun yokluğu hiçbir zaman kalbimden eksik olmuyor. Benim yürek acım hiçbir zaman bitmiyor. Bu acı bitmez, evlat acısı bitmez. Oğlumun ölüm yıl dönümünde dünyanın bir ucundan yavrumun acısını benimle paylaşanlardan Allah razı olsun. Ağrı'dan benim yanıma gelen 25 tane anne, onlardan da Allah razı olsun. Bugün benim acımı oğlumun yıldönümünde paylaşmak için çıkıp geldiler. O kadar yolu kat edip geldiler. Onlardan da Allah razı olsun. Yüce Mevla beni bu acıyla bıraksın, bana daha evlat acısı vermesin. Eren'in babası sağ olsaydı da bu acıyı yaşasaydım biraz destek alırdım. Kendi anam babam da öldü, eşim de yok, yavrum da yok. Bu acılar hep benim sırtımda. Yüce Mevlam insana tutamayacağı yükü vermez ama acılar üst üste gelince tutamaz hale geldi. Onun yokluğu kalbimden hiçbir zaman eksik olmuyor. Evlat acısı bitmez" dedi.


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Kaynak: DHA

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