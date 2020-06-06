Son dakika haberi | Şehit Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi
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Son dakika haberi | Şehit Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Son dakika haberine göre Şehit Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi Şehidin cenazesi havaalanına getirildi Suriye'nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

06.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:38

Şehit Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Şehidin cenazesi havaalanına getirildi

SAMSUN - Suriye'nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda Samsunlu Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü, iki asker de yaralandı. Acı haber yetkililer tarafından, Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin naaşı saat 10.15'te askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidi Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, askeri erkan, şehidin babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin ile yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi yapılan duanın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.

Şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi saat 13.30'da Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşağıavdan Mahalles'indeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika haberi | Şehit Ercan Zengin'in naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Kaynak: İHA

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